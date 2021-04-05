Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Nisan ayı kira zammı artış oranı belli oldu! 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar?

Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından kiracı ve ev sahipleri Nisan ayı kira zammı artış oranını merak etmeye başladılar. Enflasyon sonrası Nisan ayı kira zammı artış oranını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Nisan ayı kira zammı artış oranı belli oldu! 2021 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar?

Nisan ayı kira zammı ne kadar? 2021 yılı Mart ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının uzun süredir ev sahipleri kira zammı artış oranını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2021 NİSAN AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2020 Nisan ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Mart" ayına göre bu yıl ki Mart ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

TÜİK tarafından açıklanan 2021 Mart ayı enflasyon oranına göre; TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 oranında artış gösterdi. Buna göre de Nisan ayında kontrat yenileyecekler.

Buna göre 1000 (Bin) TL kira için geçtiğimiz yıl Nisan ayında kontrat imzalayan bir kiracı, bu yıl kontratını bin 161 liraya yenileyebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

iPhone 13 Pro maketi sızdırıldı! İşte iPhone 13 Pro hakkında detaylar
MERAK EDİLENLERiPhone 13 Pro maketi sızdırıldı!
Emekli ikramiyesi ne kadar, zamlı mı? Netleşiyor! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
MERAK EDİLENLEREmekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Mart ayı enflasyon oranı AÇIKLANDI! 2021 Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon oranı açıklandı!
5 Nisan Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?
MERAK EDİLENLERBitcoin ne kadar, kaç TL? İşte son durum
Emekli maaşları ZAM sonrası: 2021 en düşük emekli maaşı (SGK ve Bağ-Kur)
MERAK EDİLENLERGüncel emekli maaşları tablsou
5 Nisan 2021 banka çalışma saatleri ne? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLERBankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı!
MERAK EDİLENLERMart ayı enflasyon oranı belli oldu mu?
Fındık fiyatları 2021: Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama: Tarımsal destek ödemeleri, su ürünleri desteği yattı mı?
MERAK EDİLENLERÇiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı?
Twitter’da en çok kullanılan emoji belli oldu
MERAK EDİLENLEREn çok bu emoji kullanılıyor!