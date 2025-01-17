Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Martı TAG'a "haksız rekabet" davası ertelendi | Son dakika haberleri

        Martı TAG'a "haksız rekabet" davası ertelendi

        Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca "haksız rekabet" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız.'' dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Martı TAG'a "haksız rekabet" davası ertelendi
        ABONE OL

        Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

        Mahkeme, yeni bilirkişi ataması yapılması için duruşmanın 21 Mart’a ertelenmesine karar verdi.

        Duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Öktem, ''taksi lobisinin yenilmelere doyamadığını'' söyledi.

        Oğuz Alper Öktem, açıklamasına şöyle devam etti:

        ''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar