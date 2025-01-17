Martı TAG'a "haksız rekabet" davası ertelendi

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme, yeni bilirkişi ataması yapılması için duruşmanın 21 Mart’a ertelenmesine karar verdi.

Duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Öktem, ''taksi lobisinin yenilmelere doyamadığını'' söyledi.

Oğuz Alper Öktem, açıklamasına şöyle devam etti:

''Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden kazanamamalarına rağmen bizi tekrar tekrar dava ediyorlar. Bizi hiç yormaz, biz adliyelere alıştık hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız. Bugüne kadar hiçbir davada muvaffak olamadılar. Martı TAG, bugün çok şükür cayır cayır çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Her davayı kazandık, bunu da kazanacağız. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, voltran yapmış. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız."

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