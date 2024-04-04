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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martta hem ihracat hem de ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Martta hem ihracat hem ithalat düştü

        Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azalarak 22 milyar 578 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5.7 oranında düşüşle 30 milyar 95 milyon dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığı 10.3 gerileyerek 7 milyar 517 milyon dolar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 09:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:30
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        Martta hem ihracat hem ithalat düştü
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        Ticaret Bakanlığı mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre martta geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 4.1'lik azalışla 22 milyar 578 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5.7 oranında düşerek 30 milyar 95 milyon dolara geriledi. İthalattaki düşüşün daha hızlı olmasıyla martta dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 10.3 gerileyerek 7 milyar 517 milyon dolar oldu.

        Bakanlık verilerine göre 2024 yılı Ocak-Mart döneminde, ihracat yüzde 3.6 oranında artışla 63 milyar 656 milyon dolar, ithalat yüzde 12.6 oranında azalışla 84 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 3 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.2 düşerek 20 milyar 472 milyon dolara düştü.

        Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1.26 puan artarak yüzde 75 seviyesine çıktı. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1.54 puan artarak yüzde 91.2 olarak gerçekleşti.

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        ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA

        Martta en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 749 milyon dolar), İtalya (1 milyar 301 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 264 milyon dolar) oldu.

        Martta en fazla ihracat yapılan ülkeler:

        İTHALATTA ÇİN ZİRVEDE

        Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülkeler ise; Çin (3 milyar 900 milyon dolar), Rusya (3

        milyar 680 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 148 milyon dolar) şeklinde sıralandı.

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