Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı!
Denizli'de, polis ekiplerince 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden ve yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilip düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli tutuklandı. Ayrıca masaj salonlarında fuhuşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, Toplum sağlığı ve kamu düzenin devamını korumak amacı çalışmalarına devam ediyor.
5 MASAJ SALONUNDA FUHUŞ TESPİT EDİLDİ
İHA'daki habere göre Denizli merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden, yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edildi.
13 KADIN KURTARILDI
Emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 farklı masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, “Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temini” suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.