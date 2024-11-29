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        Haberler Gündem 3. Sayfa Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı!

        Denizli'de, polis ekiplerince 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden ve yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilip düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli tutuklandı. Ayrıca masaj salonlarında fuhuşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:01
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        Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 13 kadın kurtarıldı!
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        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen suç ve suçlu ile mücadele kapsamında, Toplum sağlığı ve kamu düzenin devamını korumak amacı çalışmalarına devam ediyor.

        5 MASAJ SALONUNDA FUHUŞ TESPİT EDİLDİ

        İHA'daki habere göre Denizli merkezde faaliyet gösteren 5 masaj salonunda edinilen bilgilere istinaden, yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edildi.

        13 KADIN KURTARILDI

        Emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 farklı masaj salonuna düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 kadın ise kurtarıldı.

        6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, “Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temini” suçundan adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #fuhuş operasyonu
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