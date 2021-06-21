Koronavirüsle birlikte günlük hayata giren ve salgınla mücadelede büyük öneme sahip maske kullanımının ne zamana kadar devam edeceği de merak konusu oluyor. Peki maskeler ne zaman çıkarılacak?

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?



Pandemi nedeniyle maske kullanımı zorunlu hale gelmişti. Vaka sayısının azalması ve aşılamanın ilerlemesiyle vatandaşların gözü yasağın son bulmasına dair verilecek kararda. 21 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında görüşülmesi beklenen maske zorunluluğu hakkında karar çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair; ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.'' dedi.

BAKAN KOCA TARİH VERMİŞTİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret eden Bakan Koca, ''Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak'' dedi.

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" dedi.