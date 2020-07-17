MasterChef 2020 saat kaçta başlayacak? MasterChef Türkiye hangi kanalda? Sorusunun yanıtı belli oldu.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Herkesin merakla beklediği MasterChef bugün (17 Temmuz Cuma) saat 20.00'de TV8'de!

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI KİMDİR?

MasterChef 2020 kalabalık bir kadro ile başlayacağı yeni sezona eleme sistemi ile devam edecek ve kalan son 16 yarışmacı ile birlikte her şey daha farklı olacak...

MASTERCHEF 2020 JÜRİLERİ DEĞİŞTİ Mİ? KİM OLACAK?

MasterChef 2020'nin jürileri geçtiğimiz sezon da olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna olacak. Herkes tarafından çok sevilen şefler, aynı zamanda programın sunuculuğunu da üstlenecek.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. 1988 yılında aşçılığa amcasının yanında başlamıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde eğitim alan Mehmet Yalçınkaya, bir çok yabancı ülkede Gastronomi ve Mutfak koordinatörü olarak çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz iki sezonda da MasterChef’te jüri üyeliği yapmıştır.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 1982 yılında İtalya’nın Toskana bölgesinde dünyaya geldi. Danilo Zanna’nın kendisi gibi ailesi de aşçıdır. İtalyan mutfağı hakkında tecrübesi olan Danilo Zanna, Türkiye’de yaşamaktadır. Kendine ait bir restoran işleten Danilo Zanna, daha önce yemek programları da yapmıştır. Tecrübesi ve birikimi ile MasterChef’in geçtiğimiz sezonunda da yer alan Danila Zanna’nın birçok hayranı bulunuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioglu, 25 Mayıs 1971'de İstanbul'da doğdu. Somer Sivrioğlu’nun annesi de kendisi gibi şef ve restoran işletmecisiydi. Somer Sivrioğlu, küçük yaşlarda Türk mutfağı ile ilgilenmeye başladı. Otelcilik sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır. Özel lokantalar, restoranlar işleten Somer Sivrioğlu, kitap çıkarmıştır ve deneyimleriyle bir çok kişiye ilham olmuştur. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da MasterChef jürisi olarak izleyici karşısına çıkacak Somer Şef'in de diğer şefler gibi birçok hayranı bulunuyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN (2019 MASTERCHEF) ŞAMPİYONU MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılan ve özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu ifade etmişti.