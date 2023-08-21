MasterChef All Star'da mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 21 Ağustos 2023 Pazartesi MasterChef'te kaptan olan yarışmacılar

MasterChef All Star'da mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 21 Ağustos 2023 Pazartesi MasterChef'te kaptan olan yarışmacılar

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Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın takım kaptanı olmak için yarışan şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalıştı. İşte, tüm detaylar...