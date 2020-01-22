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Birkaç hafta önce MasterChef 2019 final yapmıştı.. Yarışmanın şampiyonu Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. İkilinin kıyasıya rekabeti ekranlara yansımıştı. Uyanık, Instagram'dan Sabunsoy hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Uyanık, önceki gün sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Alican ile aranız nasıl? Ben sizi çok yakıştırıyorum ya da öyle bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdi.

AŞK AÇIKLAMASI

Yarışmada Sabunsoy ile kavga ettikleri konuşulan Uyanık, "Görüşmüyorum" diyerek son noktayı koydu.