MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Sorusu merak ediliyordu. 1 Eylül ekrana gelen MasterChef 2020’de heyecan doruktaydı. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu ve takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Eylül MasterChef Türkiye kazanan takım ismi

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Meksika Mutfağı’ndan esintilerin ekrana geldiği yeni bölümde şefler istedikleri yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan takımlara dokunulmazlığı verdi. Böylece Mavi takımın beş dakikalık avantaj ile başladığı dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!

-Tortilla Çorbası'nda en başarılı takım, jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.

-Jürinin kararına göre Guacamole sosta en başarılı tabağı Mavi takım hazırladı.

-Sucuklu Karidesli Taco'da en başarılı takım jüriler tarafından Mavi takım olarak belirlendi.

-Tamale tabağında bu akşam en başarılı takım, Kırmızı takım olarak belirlendi.

-Etli Fasülyeli Enchilada yapımında en başarılı takım, Kırmızı takım oldu.

-Börülceli Mole tabağında en başarılı olan takım, Mavi takım oldu.

Böylece, 1 Eylül Salı akşamı MasterChef 2020’de dokunulmazlık oyununu kazanan takım, Celal'in kaptanlığındaki Mavi takım oldu. Şeflerin beğenisine sunulan tabakların akabinde 4-2 skor ile Mavi takım üstünlük sağladı. Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.

MasterChef Türkiye 2020’nin bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık oyununda istenen yemekler Meksika Mutfağı’ndan seçildi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise şefler, yapılacak yemekleri açıkladı.

Dün akşam yarışmacılardan hazırlanması istenen yemekler şu şekildeydi:

1- Tortilla Çorbası

2- Sucuklu Karides Taco

3- Tamale

4- Etli Fasülyeli Enchilada

5- Börülceli Mole (domates alçalı sos eşliğinde)

6- Arroz Con Leche

7-Guacamole Sos

BU MENÜ İÇİN VERİLEN SÜRE:

MasterChef 2020'te bu akşam Kırmızı takıma 40 dakika süre verilirken; Mavi takım avantajından dolayı 45 dakikada verildi ve yarışmacılardan bu menüleri hazırlaması istendi.