MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Şefler yarışmacılardan, esnaf lokantalarının yaz yemeklerini yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağı yapan takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Takım oyununun kaybeden taraf ise bireysel dokunulmazlık oyunun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, eleme potasına Hilal ve Ayten gitmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu İlhan kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçücün ve dördüncü eleme adayları İhsan ve Bilal oldu.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan