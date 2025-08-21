MasterChef'te heyecan devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, eleme potasına Hilal ve Ayten gitmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...