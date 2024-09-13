MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün MasterChef'te iki kişilik beş takım kurulacak ve ilk etapta her takımdan dört kişi yarışırken ikinci turda üçer takım yarışacak. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan Meksika sokak lezzetleri teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 13 Eylül Cuma 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Meksika sokak yemekleri rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 13 Eylül dokunulmazlık oyunu kazananı...
MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Açıklandığında habermize eklenecektir.
MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'İçli Köfte' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Akın seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü aday takım oylaması sonucunda Nevzat oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Zübeyde (Kaptan)
Alper
Emre
Onur
Eda
Şirin
Yudum
Beyza
Nigar
Hakan