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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 8 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?

        Takımların kaderi belli oluyor! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Takımların kaderi bugün belirleniyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki gerginlik dikkat çekerken şefler yarışmacılardan İspanya mutfağı ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 8 Ağustos Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:49
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        Haftanın son takım oyununda İspanyol yemekleri rüzgarı esiyor. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi şimdiden merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 8 Ağustos dokunulmazlık oyunu kazananı...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        7 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi 5-4'lük skorla kırmızı takım oldu.

        4

        7 AĞUSTOS MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Şefler yarışmacılardan 'cubano' yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kerem, haftanın 3. eleme adayı olarak Beyza'yı seçti. Haftanın eleme potasına gidecek 4. eleme adayı takım oylaması sonucunda Muratcan oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım kaptanı)

        Murat Can

        Semih

        Nigar

        Kaan

        Ezgi

        Beril

        Onur

        Kerem

        Beyza

        7

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım kaptanı)

        Serhat

        Çağlar

        Nevzat

        Alper

        Ümmühan

        Kerem

        Zeynep

        Hakan

        Deniz

        8

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Zübeyde

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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