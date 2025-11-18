Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2025 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 18 Kasım Salı akşamı sakatat teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 18 Kasım Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 18.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:17
        1

        MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Masterchef Türkiye'de sakatat teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Kasım Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Barış oldu.. MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Eylül ve Hakan oldu.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye, haftanın ilk eleme adayı olarak Murat Can'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Özkan oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Sezer (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Barış

        Eylül

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayla (Kaptan)

        Gizem

        Özkan

        Sümeyye

        Mert

        Murat Can

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Ayten oldu.

