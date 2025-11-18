MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu gündeme geldi. Masterchef Türkiye'de sakatat teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 18 Kasım Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...