MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla, eleme potasına Sezer'i gönderdi. Eleme potasında giden diğer yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağatay oldu.