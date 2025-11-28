Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Kasım 2025 Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 28 Kasım Cuma akşamı Hint yemekleri teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım son dokunulmazlığın sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, 28 Kasım Cuma dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 28.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:32
        1

        MasterChef'te son takım oyunu gündeme geldi. Masterchef Türkiye'de Hint yemekleri teması dikkat çekti. Yarışmacılar son dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Kasım Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF 28 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF 27 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ayla bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ayla, eleme potasına Sezer'i gönderdi. Eleme potasında giden diğer yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Çağatay oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

        MAVİ TAKIM:

        Mert (Kaptan)

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        KIRMIZI TAKIM:

        Özkan (Kaptan)

        Gizem

        Sümeyye

        Barış

        Hakan

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Murat Can oldu.

