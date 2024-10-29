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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef eleme adayı kim oldu? 29 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı olan yarışmacı açıklandı mı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması! Dokunulmazlık oyununda beyaz ve kırmızı ürünlerle yapılacak yemekler dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 29 Ekim Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:55
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        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler Cumhuriyet Bayramı kapsamında kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu konsept ile yarışmacılardan lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 29 Ekim Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan Kırmızı Takım oldu.

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        28 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ezgi oldu.

        Mavi takım kaptanı Ezgi, kırmızı takım kaptanı olarak Kaan'ı seçti.

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        MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

        Takım kaptanları düello oyununda karşı karşıya geldi.

        Düelloyu kazanan kaptan, karşı takımdan bir yarışmacıyı seçebilecek, kendi takımdan bir yarışmacıyı ise karşı takıma gönderme şansını yakalayacak.

        Ezgi karşısında düelloyu Kaan kazandı. Kırmızı takım kaptanı Kaan, mavi takımdan Onur'u kendi takımına seçti. Beyza'yı ise mavi takıma yolladı.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Ezgi (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Eda

        Şirin

        Akın

        Alper

        Erim

        6

        Kırmızı Takım

        Kaan (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Semih

        Muratcan

        Onur

        Nigar

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 27 EKİM?

        MasterChef'te elenen son isim Hakan oldu.

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