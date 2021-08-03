Temmuz ayı başında başlayan eleme turlarında rakiplerine geçen ve final turuna kalan Fatma Polat, günün en başarılı tabağını hazırladı ve ana kadroya girmeyi başardı. İşte Masterchef Fatma Polat hakkında...



MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul’da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat’ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.

MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini ‘öğrenme obezi’ olarak tanımlayan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021 sezonu ana kadrosuna giren ilk yarışmacı oldu.