TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun olduğu MasterChef All Star yarışmasında dün akşam ıslak hamburger yapıldı. Konuyla ilgili merak edilen: "Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

İlk olarak köfteyi yapmak için 500 gr. kıyma, 1 yumurta, 1 rendelenmiş soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve 1 avuçtan biraz fazla olacak şekilde galeta unu ekleyerek karıştırın.

Hamburger köftesi şeklini oluşturun ve tavada köfteleri pişirin.

Sos için, 5 adet domatesi küp olarak kesin, üzerine 3 diş sarımsak 2 kaşık ketçap, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber ilave edip, sosu parçalayıcıdan geçirin. Tavaya sıvıyağı alın ve ısıtın. Ardından domatesli sosu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Hamburger ekmeğini ister kendiniz yapın ister hazır kullanın fark etmiyor. Ekmeği ikiye kesin ve domatesli sosa batırın.

Ekmeklerin içine köfteleri koyun ve hamburgerleri köfteleri pişirdiğiniz tavaya yağlı kağıt ile yerleştirin.

Tavanın kapağını kapatın ve ekmekler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.