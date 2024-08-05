MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacıların belli olmasının ardından, takım oyunları başladı. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını seçecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek kendi takımlarını oluşturacak. İşte 5 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...
MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başladı. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te, ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçildi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Emre (Takım kaptanı)
Murat Can
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Beril
Onur
Kerem
Beyza
Kırmızı Takım
Ayşe (Takım kaptanı)
Serhat
Çağlar
Nevzat
Alper
Ümmühan
Kerem
Zeynep
Hakan
Deniz
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
Beyza
Emre
Kaan
Kerem
Nevzat