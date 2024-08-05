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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, mavi ve kırmızı takım nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacıların belli olmasının ardından, takım oyunları başladı. Şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı yemeği yapan yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını seçecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek kendi takımlarını oluşturacak. İşte 5 Ağustos 2024 MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 21:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:44
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        1

        MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Önlük yarışınının sona ermesinin ardından, takım oyunları başladı. 20 önlüğün dağıtıldığı MasterChef'te, ana kadro şekillendi. MasterChef yeni bölümünde, yarışmacılar ilk kaptanlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçildi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ağustos mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım

        Emre (Takım kaptanı)

        Murat Can

        Semih

        Nigar

        Kaan

        Ezgi

        Beril

        Onur

        Kerem

        Beyza

        4

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım kaptanı)

        Serhat

        Çağlar

        Nevzat

        Alper

        Ümmühan

        Kerem

        Zeynep

        Hakan

        Deniz

        5

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

        6

        Semih

        Eda

        Muratcan

        Ezgi

        Nigar

        Beyza

        Emre

        Kaan

        Kerem

        Nevzat

        7

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

        Ensar

        Zübeyde

        Sercan

        Beyza Nur

        Adel

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