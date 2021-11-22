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MasterChef kim elendi? 21 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Azize mi, Safanur mu?

MasterChef kim veda etti? MasterChef kim elendi 2021? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef eleme adayları dokunulmazlık oyunları sonrasında Azize, Pelin, Sergen, Tahsin, Safanur ve Hasan oldu. Şefler tüm tabakları tadıp yarışmaya veda eden ismi belirledi. MasterChef kim elendi? İşte 21 Kasım MasterChef elenen isim ve dokunulmazlık oyununa dair detaylar...

MasterChef kim elendi? 21 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Azize mi, Safanur mu?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde kim elendi sorusu dün akşam yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Heyecan dolu mücadelelerin sonunda şefler yarışmacıların tabaklarını tattı ve en başarısız tabağı yapan isim MasterChef’ten elenen isim oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 21 Kasım MasterChef 2021’de yarışmadan elenen isim...

21 KASIM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2021’in yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı izleyen herkesi ekran başına kilitledi. Heyecan seviyesinin her geçen gün arttığı MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar elenmemek için büyük çaba sarf etti. Eleme gecesinde, bu haftanın eleme adayları olan Azize, Pelin, Sergen, Tahsin, Safanur ve Hasan şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar şefler tarafından verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu turda 6 isim arasından en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan 3 kişi Hasan, Tahsin ve Sergen oldu ve bu 3 isim elenmekten kurtuldu.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Azize, Safanur ve Pelin ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi. Mehmet Şef’in özel tarifi olan Creme Fontana’yı en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar mücadelede zorlu dakikalar yaşadı. Sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere tattırdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Azize oldu.

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