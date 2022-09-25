MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hayallerine ve yarışmaya veda ederek son yemeğini yapan yarışmacı izleyiciler tarafıdan araştırılmaya başlandı. Hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar birbirleriyle sıkı bir mücadeleye girişerek, haftanın eleme adaylarını belirledi. Peki MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...