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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. Haftanın eleme adayları belli olurken, yarışmaya kimin veda edeceği merak konusu oldu. Jüri üyeleri, yarışmacılardan veda gecesinde, bulgur ana malzemesinden yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Peki "MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?" İşte 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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  • MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hayallerine ve yarışmaya veda ederek son yemeğini yapan yarışmacı izleyiciler tarafıdan araştırılmaya başlandı. Hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar birbirleriyle sıkı bir mücadeleye girişerek, haftanın eleme adaylarını belirledi. Peki MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2022?

    MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak eleme gecesinde hangi yarışmacının elendiği henüz açıklanmadı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
  • MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Fatma Nur

    Görkem

    Çağatay

    Burak

    Vural

    Atike
  • MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

    MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

    Yaptığı yemek ve tabaklamasıyla beğeni toplayan MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isim Şule olmuştu.
  • MasterChef kim elendi? 25 Eylül 2022 MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı kim oldu?

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