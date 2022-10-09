Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef kim elendi ve ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye programında haftanın son gününde eleme heyecanı sürüyor. Cumartesi günü ödül oyunun kazan isimleri Yağız, Metin ve Çağatay olmuştu. 9 Ekim Pazar günü MasterChef ödül oyunun kazanan yarışmacı, programı takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte, 9 Ekim MasterChef ödülünü kazanan isim...

ABONE OL
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    MasterChef ödülü kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu programı takip eden izleyicelerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiiye programında mavi ve kırmızı takım 96. son bölümde ödül oyunu için zamanla yarışacak. Programın dün yayınlanan yeni bölümde ödül oyununu kazanan isimler Yağız, Metin ve Çağatay oldu. Programın yeni bölümünde bir yarışmacının tabağı diskalifiye edilirken ödül oyununu kazanan isim merak konusu oldu. İşte, 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye eleme adayı ve ödül oyunun kazannını hakkında merak edilenler...
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    9 EKİM PAZAR MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef 9 Ekim Pazar günü ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. 8 Ekim günü yayınlanan 95.bölümde jüri oylaması sonucunda ödülü kazanan yarışmacılar şu şekilde oldu; 

    1. Yağız 

    2. Metin 

    3. Çağatay 
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

    MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu oldu. 8 Ekim günü ödül oyunu kazanan takımdan üç yarışmacı aileleri ile kahvaltı yapacak. 9 Ekim günü yayınlanan yeni bölümde ödülün ne olacağı henüz belli değil.
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Metin

    Tolga

    Gamze

    Tayfun

    Burak Revanbahş

    Şule
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Çağatay (Kaptan)

    Büşra

    Metin

    Burak Kaya

    Atike 

    Yağız

    Tolga

    Serpilay

    Fatma Nur

     
  • MasterChef kim elendi, eleme adayı kim oldu? 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye ödül oyununu kim kazandı?

    Kırmızı Takım

    Burak (Kaptan)

    Gamze

    Tayfun

    Görkem

    Kıvanç 

    Barış

    Ayaz

    Şule

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.