        MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kimler elendi, elenen isimler açıklandı mı?

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı?

        MasterChef Türkiye All Star'da eleme gecesi! 13 Aralık Cumartesi günü MasterChef'e iki yarışmacı veda edecek. Yarışmacılar arasında eleme düellosunda nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef elenen isimler açıklandı mı? İşte detaylar…

        Giriş: 13.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:38
        1

        MasterChef Türkiye All Star'da eleme tarihinin en sert etaplarından biri yaşanıyor. Bu akşam çeşitli yemekler ile iki kişi birden yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Aralık Cumartesi MasterChef All Star kimler elendi, elenen isimler açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Çağatay, Kerem, Semih ve Erim eleme potasında yer alıyor.

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu kırmızı takım kazandı.

        5

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

