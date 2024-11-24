MasterChef'te veda gecesi! Eda, Semih, Kaan ve Muratcan 24 Kasım akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. İlk 10 yarışmacı ve elenen isim netlik kazanacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 24 Kasım Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...