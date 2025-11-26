MasterChef'te eleme gecesi! 26 Kasım 2025 Çarşamba MasterChef kim elendi, kim gitti?
MasterChef'te adım adım finale yaklaşılıyor. 26 Kasım Çarşamba akşamı elenen isim Ayla, Çağatay, Onur Can ve Mert arasından bir isim olacak. Bilindiği gibi MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda yeni bir eleme sistemine geçilmişti. Bu kapsamda bu gece yarışmaya veda eden isim netlik kazanacak. Peki, 26 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef'te eleme gecesi! 26 Kasım Çarşamba eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 26 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Çağatay, Ayla, Onur Can ve Mert eleme adayları oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.