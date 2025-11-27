Altın fiyatlarında Fed belirsizliği yaşanıyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan değerli metal, Perşembe günü hafif geriledi. Ons altın 4.147 dolara kadar indi. GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Şu anda Fed’in bir sonraki adımı net değil ve altın, bu haftaki Fed toplantısına kadar yükseliş öncesi bir düzeltme sürecinde” dedi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda çelişkili sinyaller artarken, yatırımcılar swap ve gecelik faiz oranlarına bağlı türev ürünlerde koruma arayışına girdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 güncel altın fiyatları.