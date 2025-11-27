Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 27 KASIM 2025: Altın geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları geriledi! İşte 27 Kasım 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları

        Altın fiyatları, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Ancak sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde hafif geriledi. Spot altın, ons başına 4.147 dolar seviyesinde işlem görürken, Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 gerileyerek 4.151,20 dolara indi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapılabileceği olasılığını değerlendiriyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? İşte 27 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 07:55 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:55
        1

        Altın fiyatlarında Fed belirsizliği yaşanıyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan değerli metal, Perşembe günü hafif geriledi. Ons altın 4.147 dolara kadar indi. GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Şu anda Fed’in bir sonraki adımı net değil ve altın, bu haftaki Fed toplantısına kadar yükseliş öncesi bir düzeltme sürecinde” dedi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda çelişkili sinyaller artarken, yatırımcılar swap ve gecelik faiz oranlarına bağlı türev ürünlerde koruma arayışına girdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 güncel altın fiyatları.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.667,7180

        Satış: 5.668,4690

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.146,95

        Satış: 4.147,81

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.068,3500

        Satış: 9.267,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.273,4000

        Satış: 36.958,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.485,00

        Satış: 37.777,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.076,59

        Satış: 18.532,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.266,51

        Satış: 36.951,66

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.120,11

        Satış: 39.091,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.169,48

        Satış: 4.269,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.245,91

        Satış: 5.489,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.367,00

        Satış: 94.298,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
