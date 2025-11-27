Altın fiyatları geriledi! İşte 27 Kasım 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları, bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşmıştı. Ancak sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde hafif geriledi. Spot altın, ons başına 4.147 dolar seviyesinde işlem görürken, Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 gerileyerek 4.151,20 dolara indi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapılabileceği olasılığını değerlendiriyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? İşte 27 Kasım 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında Fed belirsizliği yaşanıyor. Bir önceki seansta iki haftanın zirvesine yaklaşan değerli metal, Perşembe günü hafif geriledi. Ons altın 4.147 dolara kadar indi. GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Şu anda Fed’in bir sonraki adımı net değil ve altın, bu haftaki Fed toplantısına kadar yükseliş öncesi bir düzeltme sürecinde” dedi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda çelişkili sinyaller artarken, yatırımcılar swap ve gecelik faiz oranlarına bağlı türev ürünlerde koruma arayışına girdi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.667,7180
Satış: 5.668,4690
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.146,95
Satış: 4.147,81
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.068,3500
Satış: 9.267,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.273,4000
Satış: 36.958,4200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.485,00
Satış: 37.777,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.076,59
Satış: 18.532,51
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.266,51
Satış: 36.951,66
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.120,11
Satış: 39.091,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.169,48
Satış: 4.269,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.245,91
Satış: 5.489,88
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.367,00
Satış: 94.298,00