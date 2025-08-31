MasterChef kim elendi, kim gitti? 31 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef'te 31 Ağustos Pazar akşamı elenen isim belli oluyor. Bilindiği gibi Cumartesi günü son eleme adayı belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim netlik kazanıyor. Peki, 31 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Hilal, Çağlar, Sümeyye, İrem, Mert, Gizem ve Cansu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Sezer kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı Sümeyye oldu.