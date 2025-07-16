MasterChef'te yedekler belli oluyor! 16 Temmuz MasterChef'te ilk yedek kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. İlk grupta ana kadroya dahil olan beş yarışmacı belli oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise ilk yedek yarışmacı şefler tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kaju kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te ilk yedek kim oldu?" İşte 16 Temmuz Çarşamba MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar...
MasterChef'te ilk yedek yarışmacı belli oluyor. İlk grupta yer alan yarışmacılar, ana kadroya yedeklerden dahil olmak adına tezgah başına geçiyor. MasterChef'te Hilal, Onur, Çağatay, Furkan, Eylül en başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Temmuz Çarşamba MasterChef ilk yedek kim oldu, yedeklere kim seçildi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak ilk yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.
ANA KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim Eylül oldu.
ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı Onur oldu.