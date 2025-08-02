Son önlük sahibini buluyor! 2 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi?
Son önlük sahibini buluyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacı ana kadroya giren son yarışmacı olmak için tezgah başına geçiyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan 'Beyti Kebabı' yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren son isim olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadro için yarış sürüyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü, birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, ana kadro giren son yarışmacı gecenin sonunda iki etaplı finalin ardından belli olacak. 20 yarışmacı ve yedeklerin belli olmasının ardından ise heyecan yerini dokunulmazlık oyunlarına bırakacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, 20. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı henüz belli olmadı. Kadroya giren yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 18 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
1. Grup Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar
İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.
3. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem
Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem
Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.
4. Grup Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan
Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan
Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye
Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin