MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 12. isim belli oldu. Peki dün akşam ana kadroya giren kim oldu?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Yeni sezonda yemek yapacak yarışmacılar bir bir açıklanıyor. MasterChef Türkiye'de son ana kadro belli olmak üzere.

Son olarak dün akşam yaratıcılık turuna Safanur, Mert, Eren, Yiğit, Emre, Pelin ve Hüsnü geçmeyi başardı. Şeflerin oy birliği ile gecenin kazananı ise Eren oldu.



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 12 yarışmacı açıklandı. Diğer 2 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Tahsin

* Eren