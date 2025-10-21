Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 lezzet teması dikkat çekti. Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Bu kapsamda, yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 21 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...