MasterChef önlüğü kim aldı? 22 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?
MasterChef Türkiye, All Star'da altın önlükler sahibini buluyor. 22 Aralık akşamı "klasik türk tatlıları" teması ile mavi ve kırmızı takım altın önlük yarışının ilk aşamasında kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı? 22 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı? İşte detaylar…
MasterChef'te 8 gün, 8 önlük, 8 veda! MasterChef Türkiye 22 Aralık akşamı klasik türk tatlıları teması ile gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan takımın yarışmacılarından bir kişi önlüğün sahibi sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 22 Aralık Cumartesi MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE KAPTANLAR KİM OLDU?
Mavi takımın kaptanı Kıvanç; Kırmızı takımın kaptanı ise Çağatay oldu.
20 ARALIK 2025 MASTERCHEF ALTIN KUPA'DAN KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'ya veda eden isimler Batuhan ve Eda oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda eleme potasında yer alıyor.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Dilara bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.