        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 30 Aralık 2025 Salı MasterChef altın ceketi kim aldı?MasterChef ilk altın ceket sahibini buldu!

        MasterChef altın ceketi kim kazandı? 30 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?

        "MasterChef altın ceket kim kazandı?" sorusu gündeme geldi. 30 Aralık Salı akşamı kalan yarışmanın ilk altın ceketi sahibini buluyor. Bu kapsamda, yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı, kim kazandı? 30 Aralık 2025 MasterChef altın ceketi kim kazandı? İşte MasterChef yeni bölümde yaşananlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:40
        1

        MasterChef Türkiye'de altın ceket heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 30 Aralık Salı akşamı gündeme geldi. Esnaf konsepti yorumlaması ile en güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan ilk ceketin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Salı MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?

        Altın ceket oyununu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.

        4

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?

        MasterChef'te şimdiye kadar Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.

        Sezer

        Hakan

        Özkan

        Erim

        Tolga

        Beyza

        Alican

        Eren

