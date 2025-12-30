MasterChef altın ceketi kim kazandı? 30 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?
MASTERCHEF ALTIN CEKETİ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın ceketin ilk sahibi Hasan oldu.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN İSİMLER KİMLER?
MasterChef'te şimdiye kadar Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen, Hasan, Dilara, Kıvanç altın önlüğü kazandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.
Sezer
Hakan
Özkan
Erim
Tolga
Beyza
Alican
Eren