MasterChef Türkiye'de altın ceket heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef 30 Aralık Salı akşamı gündeme geldi. Esnaf konsepti yorumlaması ile en güzel yemekleri yapan yarışmacılarından bir kişi kalan ilk ceketin sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Aralık Salı MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…