MasterChef'te heyecan sürüyor. Son gruptan 3 kişi ana kadrodan yoluna devam edecek, 4 yarışmacı yedek olarak kadroya dahil olacak, 5 isim ise MasterChef'e veda edecek. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar ana kadroya 18. olarak ismini yazdırabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 31 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...