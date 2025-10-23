Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 23 Ekim 2025 MasterChef 100 bin TL'lik ödül oyunu kazananı belli oldu!

        23 Ekim 2025 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 100 bin TL'lik ödül oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi tavuk döneri hazırlayan yarışmacı ödül oyununu kazanarak 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, 23 Ekim Perşembe MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:18
        MasterChef'te ödül oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde ödül sahibi netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de mücadele sürüyor. Peki, MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 23 Ekim Perşembe MasterChef ödülü kazanan yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Ödül oyununu kazanan yarışmacı Çağatay oldu.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, eleme potasına Çağlar'ı gönderdi. 6. eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın seçimi ile Hakan oldu.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

