        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı, son ceketi kim aldı? 3 Aralık Çarşamba MasterChef 4. ceketi kim kazandı?

        MasterChef kim kazandı, son ceketin sahibi kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de 3 Aralık Çarşamba akşamı kalan yarışmacılardan biri son ceketin sahibi olacak. Bal ve zencefil kullanarak en güzel tabakları hazırlayan yarışmacılardan biri konuk jüri Ömür Akkor ve diğer jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ceketin sahibi olmaya hak kazanıyor. Peki, 3 Aralık Çarşamba 4. ceketin sahibi kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 03.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:40
        1

        MasterChef'te 4. ceket oyunu gündeme geldi. Konuk jüri Ömür Akkor'un tabağını en iyi şekilde yapan yarışmacı ikinci ceketin sahibi oluyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Aralık Çarşamba MasterChef ikinci ceketin sahibi açıklandı mı, kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE 4. CEKETİ KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF'TE 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın 3. şef ceketini Özkan kazandı.

        4

        MASTERCHEF 2. CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci ceketin sahibi Sezer oldu.

        5

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te Ayla elenen son yarışmacı oldu.

