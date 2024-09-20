MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. MasterChef yeni bölümünde; Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktaracak. MasterClass'ta yarışmacılar bireysel olarak yarışacak. Günün sonunda MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Şeflerin standartına uygun yemek yaparak, MasterClass'ı kazanan yarışmacı bu akşamın sonunda belli olacak. İşte MasterChef MasterClass'ı kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de MasterClass gecesi... Şefler, MasterClass gecesinde yarışmacılardan 10 dakika içerisinde 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Gecenin sonunda şeflerin standartlarına en yakın tabağı yapan yarışmacı MasterClass'ı kazanacak. Peki, MasterChef MasterClass kim kazandı? 20 Eylül MasterClass ödülü ne oldu, hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...
MASTERCHEF’TE MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?
MasterChef'te MasterClass heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını yarışmacılara aktardı. Şefler MasterClass gecesinde yarışmacılardan 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi.
MasterClass eğitiminden başarıyla ayrılan yarışmacı henüz belli olmadı. MasterClass'ı kazanan yarışmacı belli olduğundan haberimizi güncelleyeceğiz.
MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef Türkiye’de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyor. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Şirin
Kerem
Yudum
Beyza
Erim
Zübeyde
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat