MasterChef 2024 yayın tarihi açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
"MasterChef ne zaman başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef yarışmasının yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Survivor'ın final yapmasıyla başlaması beklenen MasterChef'in yayın tarihi sorgulanıyor. Peki, MasterChef 2024 ne zaman başlayacak? İşte 2024 MasterChef hakkında merak edilenler...
MasterChef yayın tarihi... TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler belli oldu mu?" sorularının cevapları...
MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı fakat yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor final tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşti. Yine aynı tarihlerde final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.