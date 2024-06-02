MasterChef yayın tarihi... TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler belli oldu mu?" sorularının cevapları...