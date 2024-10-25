Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...