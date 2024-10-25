Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma MasterChef ödül ne kadar?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı 25 Ekim MasterChef ödülü ne oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapmalarını istedi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'de ödülü kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...

        2

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

        İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.

        3

        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü 100 bin TL oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

        ALPER

        ERİM

        KEREM

        SEMİH

        NİGAR

        EZGİ

        5

        MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

        MAVİ TAKIM

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kaan

        Akın

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Nigar (Takım Kaptanı)

        Kerem

        Semih

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı