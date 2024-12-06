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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef ödül oyunu kim kazandı, kim aldı? 6 Aralık MasterChef ödülü ne kadar?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde, kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapacaklar. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar yemekleri, birbirine iple bağlı olarak yapacak. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" İşte 6 Aralık MasterChef ödülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 21:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:13
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        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapacaklar. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi büyük ödülün sahibi olacak.

        3

        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Şirin

        Beyza

        Emre

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Emre (Takım Kaptanı)

        Beyza

        Kerem

        Şirin

        Semih

        6

        Kırmızı Takım

        Onur (Takım Kaptanı)

        Alper

        Erim

        Eda

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

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