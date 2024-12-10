MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken farklı malzemelerden yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...