MasterChef haftanın ilk takım oyununu kim kazandı?
MasterChef yarışmacıları 10 Aralık Salı akşamı; süt, beyaz peynir, yoğurt, tereyağı malzemeleri ile tatlı ve tuzlu lezzetler yaratacak. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan takımlardan biri dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 10 Aralık Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 10 Aralık Salı günü MasterChef'te yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar takım olarak mücadele ederken farklı malzemelerden yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde gergin dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir takım oldu. İşte "MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununun kazananı açıklandı mı?" sorusunun yanıtları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Kerem oldu. Mavi takım kaptanı Kerem, kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Kerem (Takım Kaptanı)
Onur
Erim
Alper
Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Beyza
Şirin
Eda
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık düellosunu mavi takım kaptanı Kerem kazandı. Düelloyu kazanan mavi takım kaptanı Kerem, kırmızı takımdan Alper'i kendi takımına alırken, mavi takımdan Eda'yı kırmızı takıma gönderdi.