Masterchef Pelin kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de yeni isimlerinden MasterChef Pelin Zaman hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Pelin'in hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Pelin kimdir?

Pelin Zaman 2 Mayıs 1988 tarihinde dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika’da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

Diksiyon eğitimi bulunan Pelin Zaman, şeflerin isteği üzerine birinci turda son çağrı anonsu yapmıştı.