Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir? Sefa Okyay Kılıç kaç yaşındadır?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir? merak konusu oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada yarışmacı olarak yer alan Sefa Okyay Kılıç kimdir? Kaç yaşındadır?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kimdir? Sefa Okyay Kılıç kaç yaşındadır?

MasterChef Türkiye yarışması ile hayatımıza giren Sefa Okyay Kılıç'ın kim olduğu merak ediliyor. TV 8 kanalında yayınlanan MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç 24 yaşında ve aşçı olarak çalışıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında ve Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyordu.

Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yaparak, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu alarak turu geçmişti. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Payitaht Abdülhamid yeni sezon bu akşam başlıyor! Payitaht Abdülhamid konusu ve yeni sezon oyuncuları kimler?
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid konusu ve yeni sezon oyuncuları ...
Ramo dizisi oyuncuları kimler? Ramo dizisi konusu nedir? Ramo hakkında
TELEVİZYONRamo dizisi oyuncuları kimler?
Ramo nerede çekiliyor?
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Arka Sokaklar dizisi oyunları kimler? Arkak Sokaklar dizisi konusu nedir? Arka Sokaklar hakkında
TELEVİZYONArka Sokaklar dizisi oyunları kimler?
Alev Alev ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev 1. bölüm 2. fragmanı izle
TELEVİZYONAlev Alev ne zaman başlıyor?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 9 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Kırmızı Oda nerede çekiliyor? İşte yanıtı
TELEVİZYONKırmızı Oda nerede çekiliyor?
MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef bugün neden yok? 9 Ekim TV8 yayın akışı
TELEVİZYONMasterChef Türkiye bu akşam var mı?
Doya Doya Moda kim elendi? 9 Ekim Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda'da bu hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 9 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X