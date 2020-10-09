MasterChef Türkiye yarışması ile hayatımıza giren Sefa Okyay Kılıç'ın kim olduğu merak ediliyor. TV 8 kanalında yayınlanan MasterChef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç 24 yaşında ve aşçı olarak çalışıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında ve Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyordu.

Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yaparak, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu alarak turu geçmişti. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.