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MasterChef Selin kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Türkiye Selin Aydın hakkında

MasterChef Türkiye Selin kimdir? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Arem'in elenmesinin ardından yedek yarışmacı olarak gelen Selin Aydın ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MasterChef Selin

MasterChef Selin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafundan merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosuna yedeklerden katılan Selin ile ilgili detaylar haberimizde...


MASTERCHEF TÜRKİYE SELİN AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.

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