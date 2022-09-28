Masterchef Singapur Noodle tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 27 Eylül akşamı seyirciyle buluşan bölümünde yarışmacılar Singapur Noodle için mücadele etti. Leziz tadı ve enfes görüntüsüyle izleyicilerin dikkatini çeken Singapur Noodle yapımı hakkında araştırılanları sizler için derledik.
NOODLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
- 4 parça noodle (çin eriştesi)
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 10 mantar
- 1 havuç
- 1/2 kabak
- 1/2 kırmızı biber
- 1/2 sarı biber
- 1/2 yeşil biber
- 4-5 taze soğan
- 1 su bardağı ince doğranmış lahana
- 1/2 çay bardağı soya sosu
- 2/3 su bardağı tavuk suyu
- Tuz
- Taze çekilmiş karabiber
SİNGAPUR NOODLE NASIL YAPILIR?
İlk olarak mantarları dilimleyin ve soğanları verev olarak doğrayın.
Kabak, havuç ve biberleri ince şeritler halinde kesin.
Erişteleri kaynayan tuzlu suda 5-6 dakika haşlayın ve süzün.
Zeytinyağını wok tavaya alıp ısıtın ve taze soğanları birkaç dakika soteleyip tavadan çıkartın.
Mantarları rengi koyulaşıncaya kadar soteledikten sonra diğer sebzeleri ekleyin.
Son olarak tuz, karabiber ve soya sosu ile tatlandırın. Afiyet olsun!
SİNGAPUR NOODLE ORJİNAL TARİF
Malzemeler
- 100 gr (yaklaşık 2 su bardağı kadar) Pirinç Noodle veya Çin Eriştesi (Normal noodle)
- 10 adet Jumbo karides (temizlenmiş ve ayıklanmış olarak satılıyor)
- 50 gram ( 1çay bardağı kadar) hindi füme (imce şeritler halinde kesilecek)
- Yarım demetten biraz daha az çin marulu ( ince şeritler halinde kesilmiş)
- 1 adet havuç (ince şeritler halinde kesilmiş)
- 1 adet yeşil soğan ( ince şeritler halinde kesilmiş)
- 1 adet küçük boy kırmızı soğan (yarım ay şeklinde ince doğranmış)
- 2 adet kırmızı acı biber (sapları kesilmiş)
- 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
- 1 yemek kaşığı köri baharatı
- 1 -2 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı mirin
- Yarım yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı susam yağı
- 1 tutam beyaz toz biber
YAPILIŞI
Karidesleri sudan geçirin sonra kağıt havluyla kurulayın. Bir kaseye soğuk su ekleyerek pirinç noodleları ekleyin ve 20 dakika bu suda bekletin.
Daha sonra bir süzgeç yardımı ile suyunu süzdürün. Diğer yanda derin bir tavada yüksek ateşte ay çiçek yağını ısıtın.
Ardından hindi fümeyi ve karidesleri ekleyin 15 dakika soteleyin. Daha sonra Çin marulunu aynı tavaya ekleyin ve üzerine köri baharatını serpiştirin.
Suyunu süzdüğünüz noodleları elinizle veya bir makas yardımı ile biraz kısaltarak tavaya ekleyin.
Tavanın içerisine Mirin ve tuzu ekleyin 1-2 dakika karıştırın. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyerek 5- 10 dakika daha soteleyin.
Son olarak susam yağı, soya sosu, beyaz toz biberi ilave edip 1 dakika daha soteleyip ocağın altını kapatın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun.
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