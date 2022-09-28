Masterchef Singapur Noodle tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 27 Eylül akşamı seyirciyle buluşan bölümünde yarışmacılar Singapur Noodle için mücadele etti. Leziz tadı ve enfes görüntüsüyle izleyicilerin dikkatini çeken Singapur Noodle yapımı hakkında araştırılanları sizler için derledik.

Son olarak tuz, karabiber ve soya sosu ile tatlandırın. Afiyet olsun!

Mantarları rengi koyulaşıncaya kadar soteledikten sonra diğer sebzeleri ekleyin.

Zeytinyağını wok tavaya alıp ısıtın ve taze soğanları birkaç dakika soteleyip tavadan çıkartın.

İlk olarak mantarları dilimleyin ve soğanları verev olarak doğrayın.

YAPILIŞI

Karidesleri sudan geçirin sonra kağıt havluyla kurulayın. Bir kaseye soğuk su ekleyerek pirinç noodleları ekleyin ve 20 dakika bu suda bekletin.

Daha sonra bir süzgeç yardımı ile suyunu süzdürün. Diğer yanda derin bir tavada yüksek ateşte ay çiçek yağını ısıtın.

Ardından hindi fümeyi ve karidesleri ekleyin 15 dakika soteleyin. Daha sonra Çin marulunu aynı tavaya ekleyin ve üzerine köri baharatını serpiştirin.

Suyunu süzdüğünüz noodleları elinizle veya bir makas yardımı ile biraz kısaltarak tavaya ekleyin.

Tavanın içerisine Mirin ve tuzu ekleyin 1-2 dakika karıştırın. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyerek 5- 10 dakika daha soteleyin.

Son olarak susam yağı, soya sosu, beyaz toz biberi ilave edip 1 dakika daha soteleyip ocağın altını kapatın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun.