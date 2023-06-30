Daha önce 2021 yılında MasterChef'te yarışan eski yarışmacılar bu kez de MasterChef All Star'da karşı karşıya geliyor. Ana kadroya girmek için kıyasıya rekabet eden aday şefler arasında mücadele her geçen gün artıyor. İşte, 29 Haziran günü ana kadroya giren yarışmacı ve detaylar...