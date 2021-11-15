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MasterChef'te bu hafta kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef'te elenen isim kim oldu?

14 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? sorusunun yanıtı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2021'de bu hafta elenen isim belli oldu. Yarışmanın takipçileri MasterChef 14 Kasım elenen ismi araştırıyor. İşte MasterChef 14 Kasım eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...

MasterChef'te bu hafta kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef'te elenen isim kim oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de 14 Kasım Pazar akşamı elenen isim belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları ve eleme gecesi yaşananlar

14 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta eleme potasına giren adaylar Azize Polat, Araz Aknam, Pelin Zaman, Dilaa Başaran, Burcu Ünal ve Sergen Özen olmuştu. 14 Kasım 2021'de eleme oyununda Araz, Burcu ve Azize ter döktü. Yarışmada kalmak için tezgah başına geçen yarışmacılar Somer Şef'in pani puri yemeğini yapmak için çalıştı.

Zorlu Pani Puri macerasında elenmekten kurtulan ilk isim Burcu oldu. Araz ve Azize'nin jüri karşısında elenen ismi öğrenmek için beklediği gecede yarışmaya veda eden isim Azize oldu.

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