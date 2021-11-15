Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2021'de 14 Kasım Pazar akşamı elenen isim belli oldu. İşte bu haftanın eleme adayları ve eleme gecesi yaşananlar

14 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta eleme potasına giren adaylar Azize Polat, Araz Aknam, Pelin Zaman, Dilaa Başaran, Burcu Ünal ve Sergen Özen olmuştu. 14 Kasım 2021'de eleme oyununda Araz, Burcu ve Azize ter döktü. Yarışmada kalmak için tezgah başına geçen yarışmacılar Somer Şef'in pani puri yemeğini yapmak için çalıştı.

Zorlu Pani Puri macerasında elenmekten kurtulan ilk isim Burcu oldu. Araz ve Azize'nin jüri karşısında elenen ismi öğrenmek için beklediği gecede yarışmaya veda eden isim Azize oldu.