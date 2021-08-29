MasterChef Türkiye'de heyecan yeni bölümde de devam etti. MasterChef Türkiye'de yedek kadrosundan ana kadrosuna girecek isim şeflerin tadımı sonrası belli oldu. İşte o isim...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de günün ilk yemeği Viyana Şinitzel oldu. Yarışmacılar en iyi Viyana Şinitzel'i yapmabilmek için stüdyoda ter döktü. Şeflerin yapılan yemekleri tadmasının ardından bir üst tura 5 isim çıktı.

Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün belli oldu. MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu.

Ana ürün rezeneyi en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin bu akşam kazana yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek ilk yarışmacı Mustafa oldu.