MasterChef Türkiye'de yarışan genç yarışmacı Tunahan, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şefleri sık sık açıklamaları ile gülümsetiyor. Yarışmanın henüz başında polemiklere dahil olan Tunhan'ın hayatı merak ediliyor. MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuhana Ak 19 yaşında.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tunahan Ak, jürilerin karşısına ilk çıktığı andan beri sosyal medyada konuşuluyor.

Tavırları ile dikkatleri üzerine toplayan Tunahan Ak, MasterChef'in bu sezonunda ana kadroda mücadele edecek.

Ak, hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

Aşçılık lisesi mezunu Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okudu. 1,5 seneden beri Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalışıyor.



Tunahan Ak Instagram'da "ttunahanak" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve Ak'ın Instagram'da 188 bin takipçisi yer alıyor.